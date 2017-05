Disquecool sodes vós. E sodes moitos. Terminamos un mes de xullo cun tráfico estupendo grazas á vosa inquietude por saber como sobrevivir a Santiago, que terrazas visitar e como pasar o verán por Vigo. E iso que quereriades ser máis produtivos, verdade? Ademais, superamos a barreira dos 5.000 fans no Facebook e é motivo de celebración!

Aparte da nosa eterna gratitude (e un aviso de que compartas a páxina con toda a xente que coñezas, que seguro que lles encanta…) imos sortear unha bolsa de Miolos Design entre todos os que comenten este artigo respondendo unha simple pregunta. Xa que estamos no verán e é a mellor época para pasear… con que galego ilustre –vivo ou morto– che gustaría dar un paseo e por onde? Falaríades do sentido da vida ou de onde se come o máis exquisito polbo?

Entre todas as respostas recibidas antes do venres 14 ás 12:00 do mediodía, seleccionaremos unha ganadora que se levará unha bolsa modelo Tribal de Miolos Design. A que esperas para lucir unha coma esta?

Una foto publicada por Miolos Design (@miolosdesign) el 23 de Oct de 2014 a la(s) 9:18 PDT