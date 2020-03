A eurovisiva canción coa que Vietnam lembra lavar as mans contra o coronavirus

Como convencer á xente da importancia de lavar as mans? Posiblemente, agora que xa estamos pechados nas nosas casas non quedará moita xente que dubide da importancia de facelo para loitar contra o coronavirus.

Se aínda queda alguén, se cadra a canción que Vietnam lanzou –e que un xit xa global (recomendamos encarecidamente poñer os subtítulos, dispoñibles en varios idiomas, para apreciar todo en conxunto)– pode axudar. A canción é moi eurovisiva (iso foi o que se dixo rapidamente na –virtual– redacción de Disquecool cando algunha das disquerredactoras a escoitou) e moi pegañenta. Despois de escoitala pasarás moito tempo con ela metida no cerebro.

A canción é parte dunha campaña oficial de concienciación, unha que resultou moi efectiva. O ministerio de Sanidade de Vietnam e un cantante famoso no país fixeron mesmo un baile, que funciona para repasar os pasos que hai que seguir para limpar as mans. O baile, como moitas cousas nestes días, é un reto de TikTok, que se converteu en viral.

A de Vietnam é a que máis popular se fixo a nivel global, pero non é a única canción nin o único contido memeizable que as autoridades públicas empregaron para concienciar á cidadanía. En Asia, varios países lanzaron campañas de anuncios que lembraban a importancia de lavar as mans e de manter a distancia social, usando TikTok como plataforma para dinamizar e popularizar eses contidos. E en moitos hai retos de baile polo medio. Pode parecer pouco serio, pero axuda a que a xente conecte coa idea de fondo.

En España, algunhas influencers responderon ao chamamento do ministerio de Sanidade de compartir contidos de concienciación.