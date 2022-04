4 exposicións que podes ver antes de que remate o mes e con entrada de balde

Fotografía, historia… Os temas que protagonizan as exposicións que están agora abertas nas diferentes cidades galegas tocan campos moi diferentes. Escollemos catro distintas, que podes visitar antes de remate o mes (e a maioría tamén despois) e que teñen entrada de balde.

Peter Lindbergh. Untold Stories

Prorrogada ata o 31 de marzo, a exposición (que ten a peor páxina web corporativa que vimos nesta redacción en moito tempo) é a primeira retrospectiva comisariada polo propio fotógrafo da súa obra. Pasou por Alemaña e Italia e chegou a finais do ano pasado a Galicia.

No Porto da Coruña, A Coruña. Abre todos os días con horarios variables.

De Babiano Méndez-Núñez a Mendoza Babiano

O Palacete das Mendoza e as mulleres que nel viviron, Carmen Babiano Méndez-Núñez e as súas fillas María e Concha Mendoza, permite reconstruír como era a vida das mulleres de clase alta urbana da Galicia de finais do XIX e principios do século XX. Tamén hai visitas teatralizadas os sábados, para as que é preciso reservar previamente, e guiadas os xoves, estas ata completar capacidade.

No Museo de Pontevedra, ata o 24 de abril.

Pobre Asunción!: a violencia de xénero na prensa

Vimos esta exposición cando estivo na Biblioteca de Galicia, en Santiago, e realmente é unha mostra moi interesante. Asunción González foi asasinada en 1891 e é primeira vítima documentada nos medios da violencia de xénero. A exposición mostra como foi cambiando a linguaxe que empregan os xornais para falar destes crimes e o que iso conta de nós como sociedade.

Na Biblioteca Pública Nós de Ourense, ata o próximo mes de maio.

Deber de Baltar. Medicina e Compromiso

O Colexio de Fonseca acolle esta exposición que é ademais un crossover literario coa novela Un señor elegante, de Suso de Toro, así que sempre podemos facer un combinado de visita e lectura. A mostra segue a traxectoria da familia Baltar, una saga médica santiaguesa, e o seu compromiso cultural e político.

En Santiago e ata o 16 de abril. Abre todos os días de luns a venres.

