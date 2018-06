É este o calzado máis feo que poderás atopar este verán?

Aínda que pareza imposible, o verán está á volta da esquina e —de feito— nalgúns titulares dalgúns medios xa nos adiantaron que vai ser un verán caluroso. E se o verán está a punto de chegar, tamén o estará o momento de sacar a roupa de verán de onde quedou durante o inverno e de mercar novos elementos para o fondo do armario para o verán. As marcas de moda lanzan as súas apostas para estas datas e presentan grandes novidades. Nike, o xigante do mundo do deporte (e que está nun deses momentos previos ás crises, nos que podería deixar de molar), acaba de presentar unhas chanclas/sandalias. Posiblemente sexan unha das cousas máis feas que poderás atopar este verán.

Por algunha razón, algúns medios como a revista Time consideran que é o calzado do verán e outros como Esquire din que son os mellores zapatos que un home podería mercar para o verán. Esperamos que sexa unha aproximación hipster-irónica ao que só é unha das peores aberracións que pasaron pola mente dos deseñadores que intentan que deixes os cartos nas cousas de moda.

Nike, en colaboración co DJ Benny Benassi, acaba de lanzar unhas chanclas que levan alxibeira incorporada. Cada unha das chanclas leva un mini alxibeira na parte dianteira, bolsiña perfectamente operativa na que poderás meter o que queiras (e che entre, que o espazo é reducido).

Están dispoñibles en varias cores, como rosa, negro, verde lima ou turquesa, e teñen un prezo de 50 dólares, polo menos nos Estados Unidos. Na tenda Nike en España —polo menos online— non hai este modelo.

A cuestión é, como se preguntan en Fast Company, se serán unha desas cousas tan feas que se acaban convertendo en icónicas e todos queren ou se serán desas tan feas que ninguén quere.