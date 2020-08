Recuperando á verdadeira Anne Brontë

Cando se fala das irmás Brontë, a xente acaba pensando máis ben en Charlotte e Emily. Son as dúas máis populares. Charlotte é A Brontë xa desde pouco antes da súa morte, canonizada no santoral das escritoras entregadas por Elizabeth Gaskell (que a converteu de paso no perfecto anxo do fogar victoriano, forzando a realidade todo o necesario para logralo). A arma de Gaskell foi a biografía que lle dedicou a Charlotte e que foi publicada pouco despois da súa morte. Nos seus derradeiros anos de vida, Charlotte Brontë era xa bastante popular. Trala súa morte, protagonizou unha auténtica febre que incluía xa turismo literario.

Emily é un produto do século XX, asentada como a ‘irmá mellor’ no arranque do século. Era misteriosa, rara e encaixaba moi ben coas sensibilidades modernas. Anne quedou, durante todo este tempo, como unha especie de actriz de reparto, unha secundaria na historia das irmás literarias que simplemente redondea a trama. A idea que temos dela era que era relixiosa, aburrida e pouco relevante, que as súas novelas teñen menos valor e son menos arriscadas que as das súas irmás. Sen embargo, nada diso é verdade de todo e pensar que as novelas de Anne Brontë son do montón non é, como empezan a reivindicar as expertas brontenianas, unha declaración moi certa.

En todo isto pensaba mentres lía a tradución galega de Agnes Grey, a primeira das novelas publicadas en vida de Anne Brontë e unha das dúas que nos quedaron como o seu legado literario. Léraa cando era unha adolescente que estaba descubrindo ás Brontë e cando, por suposto, Curutos treboentos (si, esa é a tradución galega que a Wikipedia da para Wuthering Heights) me parecía a mellor de todas as historias, co seu drama over-the-top.

Aínda así, lembraba que Agnes Grey me gustara. A lectora adulta que leu a tradución galega (obra de Celia Recarey Rendo e publicada nunha desas edicións de cubertas tan acertadas de Irmás Cartoné) non podía parar de pensar que Agnes, a protagonista, era, como Anne, unha revolucionaria camuflada baixo unha pel de año.

Porque Agnes Grey, a protagonista da historia e quen a narra en primeira persoa, lembrando anos despois o que lle pasou na mocidade, pode parecer un pouco xanciña, demasiado piadosa e ata aburrida. Estou segura de que esta era unha das novelas que vían con bos ollos nas recomendacións literarias para señoritas das xentes que temían que as rapazas se botasen a perder coas novelas perigosas. Agnes fai varios parlamentos relixiosos e fala de ser boas persoas e o seu pretendente é un párroco anglicano que parece o perfecto “bo cristián”. Pero iso é a superficie, a lectura superficial da historia. E non, Agnes Grey non é nada aburrida.

Anne Brontë publicou unha novela inflamable, unha obra de denuncia, camuflada perfectamente baixo a presentación dunha novela sobre unha señorita vida a menos (é a filla dun vicario que perde os aforros, polo que ten que empezar a traballar como institutriz). Na historia, a pequena das Brontë botou toda a frustración e rabia das súas experiencias como institutriz en casa allea. Porque si, a Jane Eyre de Charlotte tamén é unha institutriz, pero a novela narra unha historia gótica. O importante non é exactamente a profesión da protagonista. En Agnes Grey si. É unha novela sobre unha institutriz e unha que nos permite descubrir as miserias que supuña a profesión (unha das poucas saídas laborais para as rapazas de clase media que quedaban sen ingresos familiares).

Ser unha institutriz condenaba a unha vida miserable e Anne Brontë déixao claro dun modo incuestionable. A novela é unha denuncia feminista sobre a posición na que se atopan as mulleres que quedan sen recursos e que non poden facer moito máis, pero tamén é unha crítica de clase. Temos a Agnes, unha muller traballadora, fronte ás clases acomodadas para ás que traballa para as que ela é pouco menos que nada. Anne Brontë nin sequera cae na trampa de facer aos nenos ricos que Agnes coida máis ou menos adorables. Non: son demos, caprichosos nenos ricos que saben que posición ocupan e que a explotan todo o posible.

Xa vos digo: Anne Brontë colou non unha senón dúas visións subversivas baixo a historia da rapaciña piadosa. Non será a única vez que o faga. A súa seguinte novela, O inquilino de Wildfell Hall, é unha denuncia sobre a situación na que o matrimonio deixaba ás mulleres, sen dereitos e sen marxe de actuación, por moito que estean atadas a un marido alcohólico.

Se Anne Brontë escribiu semellantes cousas, cabe preguntarse por que no altarciño das escritoras na historia non ocupa unha posición máis destacadas e por que sempre está eclipsada polas súas irmás. En parte, moito ben do propio mito creado sobre as irmás Brontë e sobre quen e como eran (sobre ese tema, The Brontë Myth, de Lucasta Miller, é unha lectura altamente recomendable), pero tamén polos mecanismos que asentaron ese mito.

Neste punto, Charlotte Brontë non está libre de culpa. A obra da súa irmá horrorizábaa. Como á crítica do seu momento, a Charlotte O inquilino de Wildfell Hall lle parecía unha obra un tanto inmoral e, unha vez que tivo o control trala morte das irmás das súas obras, pasoulle a tesoira. A segunda edición da novela, que é a que foi empregada de forma xeral para as reedicións, non é o texto que Anne lanzou a imprenta, senón o que Charlotte cambiou para facer da historia algo menos escandaloso.

Como explica en Take Courage, de Samantha Ellis, un ensaio que se achega a Anne Brontë, posiblemente a verdadeira Anne como persoa real non fose como a Anne personaxe da historia da literatura que se acabou creando. É complicado saber como era esa Anne real, pero si sabemos que foi a autora de dúas novelas radicais que reflexaban os problemas reais das mulleres da súa época sen edulcorar a realidade e deixando claro o que tiñan de malo.