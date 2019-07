As mulleres do mar, foto a foto

Nos últimos anos, varias foron as iniciativas que comezaron a recuperar a memoria das mulleres, especialmente aquela memoria vinculada a terreos nos que a súa (nosa) presenza quedara máis desdebuxada. Un deses espazos é o mundo profesional, no que a idea xeral que todos acabamos aprendendo nun momento ou noutro é que as mulleres “non estaban”.

En realidade, si o facían. Ás veces dise que as mulleres non comezaron a traballar ata o século XX, o que é – directamente – unha trapallada. Porque si, pode que as mulleres non comezaran a estudar, poñamos por caso, Medicina ata finais do século XIX, pero iso non quere dicir que non houbera outras profesións (menos glamurosas e máis ‘populares’) que non estiveran desempeñando. Entre eses traballos, estaban unhas cantas profesións do mar.

A mostra O mar tamén ten mulleres, promovida polo Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Vigo – A Guarda (GALP 7), reivindica ese papel das mulleres como profesionais da industria mariñeira, profesionais que son hoxe e profesionais que foron durante décadas. As mulleres traballan ou traballaron durante moitísimo tempo nas conserveiras, como redeiras, facendo descargas ou como concheiras.

A exposición recupera fotografías de arquivos e coleccións persoais que capturan esas mulleres do mar no desempeño da súa profesión. De todas as imaxes recibidas e localizadas (unhas 150) seleccionaron 30, que son as que forman parte da instalación e as que foron incluídas nun catálogo.

As imaxes deixan claro o peso que as mulleres tiveron como profesionais na industria. Como explicaba na presentación da mostra Silvia Crespo, a patrona maior da Confraría de Pescadores Santa Tecla da Guarda, as imaxes “constitúen unha crónica da vida nas comunidades pesqueiras ao longo do século XX e axúdannos a contar a historia completa, incluíndo a de aquelas que realizaron labores non remuneradas e que compaxinaron o coidado das familias co mantemento dos aparellos de pesca ou o restrelo dos areais”.

A Guarda foi a pasada fin de semana a primeira parada da mostra, que puido ser visitada entre o 11 e o 14 de xullo, pero os organizadores sinalan que é un proxecto itinerante e que chegará a outros lugares do GALP (que abrangue as rías de Vigo e de Baiona).