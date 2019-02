Os concertos que veñen: febreiro 2019

Febreiro é frío e chuvioso pero xa se nota que os días son máis longos e dá menos preguiza ir a concertos porque queremos ir saíndo da casa. Queridos programadores de salas fóra do eixe atlántico: enviádenos cousas, este artigo está moi coxo e non é algo voluntario.

Ángel Stanich

Día 1 no Teatro Principal da Estrada; día 2 na MasterClub de Vigo.

Continúa «presentando» Antigua y Barbuda. Presentando entre comiñas porque o disco é de 2017.

Sondeseu

Día 2, no Auditorio do Mar de Vigo

A orquestra folk de Galicia actuará con xente como Rosa Cedrón, a castelá Vanesa Muela ou o portugués Luis Peixoto (entre outros) como convidados especiais. A entrada é gratuíta.

Nacho Vegas

Día 2 no Auditorio de Galicia, en Santiago

Aínda non viches a Nacho Vegas con Violética? Unha oportunidade máis.

Micah P. Hinson

Día 2 na Sala Leclub da Coruña

Tocou onte en Vigo e estará mañá na Coruña. Vén para presentar o seu último disco, When I Shoot At You With Arrows, I Will Shoot To Destroy You. Antes tocará Santi Araújo, presentando o seu EP que nos encanta Catedral.

Donny Benet

Día 4 na Sala Radar de Vigo

De Donny Benet namoramos en San Simón este verán e é o que os nosos corpos cheos de chuvia necesitan. Pensarás que estás en Italia nos anos 70 e que fai sol e calor.

Birds Are Indie

Día 7 na Sala Radar de Vigo, o 8 en El Pequeño de Pontevedra, e o 9 no Torgal, en Ourense

Birds Are Indie son portugueses e adorables. Sairás do concerto cun sorriso na cara, disquegarantía. Presentan o seu disco Local Affairs.

Yo La Tengo

Día 8 na Capitol, en Santiago

Non hai que ir no cruceiro de Belle and Sebastian (por que tan caro? por que?) para velos. Presentan There’s a Riot Going On, do ano pasado.

Albert Pla

Día 16 no Teatro Rosalía de Castro da Coruña

Supoñemos que non irá acompañado de Alfred. Presenta Miedo, o seu novo espectáculo, teatro musical ou concerto teatralizado sobre a experiencia humana. Ou algo así.

Echo and The Bunnymen

Día 16 na Sala Pelícano

Eles veñen presentando novo disco, pero non vos preocupedes, é un disco no que reinterpretan cancións súas do pasado. Podedes seguir indo pola nostalxia.

Tachenko

Día 21 no Teatro Colón da Coruña

Están de xira de presentación de El don del vuelo sin el arte hermano del aterrizaje, o seu último disco.

Ouzo Bazooka

Día 22 na Sala Radar de Vigo

Chegan desde Eurovisión Tel-Aviv co seu rock psicodélico que xa os converteu en teloneiros de bandas como os Pixies, que como cousa que poñer no currículo non está nada mal.