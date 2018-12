Breunion Boys, os One Direction anti Brexit

Poderían ser unha estrela de Eurovisión, pero nunca o poderían ser porque as súas cancións a súa canción é política. Falamos dos Breunion Boys, a última e delirante cousa que nos deixa o Brexit. E pode que breunion teña menos “punch” que brexit, como dixo unha redactora de Disquecool, pero para nós xa están na lista top musical do ano.

Os Breunion Boys son unha boy band típica. Teñen cinco membros con cinco personalidades que encaixan con diferentes arquetipos e por suposto cada un deles ten o seu momento de gloria no single que lanzaron coa súa música de especialización (xa sabedes, o que rapea, o que fai un solo emocionante etc.). O que os diferencia das demais bandas é que eles cantan por Europa.

Detrás da idea está a artista Julia Veldman, porque como boa boy band comercial está formada a medida. Veldman buscou, iso si, cando fixo o casting a bailaríns e cantantes que tivesen fortes sentimentos europeístas. Segundo The Guardian, Veldman asegura que non recibiu subvencións ni da Unión Europea nin de ningún partido político. O seu primeiro —e único— single é unha balada, Britain Come Back, na que cantan o seu amor por la UE e pola permanencia de Reino Unido na unión. Como en toda canción que busca o regreso da amada, tamén recoñecen no que se equivocaron (que neste caso é o que Bruxelas fixo mal non facendo todo o caso que o Reino Unido merecía, ou iso din).

Veldman explica que formou a banda como un “derradeiro, final e desesperado intento” por convencer aos británicos de que permanezan na UE. “Chorei, chorei ata que non puiden máis”, dille a Reuters contando a súa reacción ante o referendo do Brexit e os seus resultados. “Foi tan inesperado e abrumador e fíxome sentir impotente”, recoñece en declaracións á axencia. Ante semellante panorama, que mellor que se inspirar nas boys bands británicas e na súa tradición para propagar unha mensaxe pro-europeísta?

Os Breunion Boys queren ir de xira por Reino Unido antes de que se aplique o Brexit (polo momento non teñen contratado nin un só concerto, pero teñen esperanza). A canción levaba, cando a descubrimos, 13.712 reproducións en YouTube. O primeiro comentario entón dicía: “despois disto, Gran Bretaña deixará definitivamente a UE. Grazas, rapaces”.

O vídeo é espectacular e está cheo de todos os tópicos emocionantes dos videoclips das cancións de bandas de rapaces, como se fosen uns One Direction de baratillo con intencións políticas.

Agora ben, son os Breunion Boys unha proposta seria? Os medios que están cubrindo o seu lanzamento están facendo unha cobertura real e seria, cun toque de retranca, iso si (pero, en fin, que Reuters lles dedicou un teletipo!!), pero nós non podemos acabar de crer que algo tan bo sexa certo. Veldman é unha experta en storytelling e na rede así que posiblemente este sexa un intelixente intento por ser virais. Ou se cadra non é son só uns cidadáns da UE moi orgullosos da súa pertenza. Se cadra a maxia do Nadal é non poñer en dúbida a súa existencia como grupo de verdade.

Fotos | Breunion Boys