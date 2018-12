Espantosos xerseis de Nadal con estampados que son espantosos de verdade

O outro día, nun podcast, falaban cunha escritora sobre xerseis de Nadal e sobre se se pode ser sexy vestindo unha desas prendas. A escritora dicía que a menos que sexas Colin Firth en O diario de Bridget Jones é imposible resultar atractivo vestindo unha desas prendas.

É difícil rebater ou apoiar semellante argumento, pero si está claro que os xerseis de Nadal son como o espumillón, algo que temos claro que é o mal en termos de estética pero ante o que estamos divididos á hora de decidir se nos gusta ou non. Os xerseis de Nadal non son para todos, a pesar de que cada vez son máis populares e que cada vez non só están en máis lugares senón tamén que os visten máis persoas.

Por tanto, non pode esta moda emerxente ser empregada para outra cousa? Non poden ser os xerseis de Nadal unha escusa para falar doutras cousas? O xornal finés Helsingin Sanomat decidiu converter os xerseis feos de Nadal en algo máis que simples (posibles) atentados contra a estética. Se os seus xerseis son espantosos, sono polo que mostran.

A súa edición limitada de feos xerseis de Nadal inclúe tamén feos temas como material para os seus estampados. Como explican no vídeo de presentación da campaña, “o que os fai feos non son eles senón o que representan”. Os xerseis, que por suposto foron lanzados ao mundo con nome de marca que é un hashtag #uglytruthsweaters, están feitos con materiais 100% naturais e fabricados nunha localidade finesa. Os temas que protagonizan os seus estampados son o acoso sexual, a manipulación tecnolóxica, o plástico nos océanos, a guerra ou o cambio climático.

Os diferentes modelos non están á venta, senón que llelos mandaron a diferentes persoas que loitan por poñer no debate estes temas e que se posicionan publicamente contra estes problemas. Ademais, os xerseis nacen levando unha serie de artigos relacionados baixo o brazo: o Helsingin Sanomat dedicará a cada un dos temas protagonistas da colección un especial no medio no que o aborde en profundidade.

“A verdade é a pedra angular do xornalismo, sen que importe o fea que sexa”, lembra Kaius Niemi, editor xefe sénior do xornal na presentación dos xerseis.