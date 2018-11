Green Friday: se hoxe tes que consumir, que sexa así

«Feliz Black Friday!», di a xente en redes sociais, din as marcas en carteis e publicidade, din os medios de comunicación. O que hai uns anos era marxinal e descoñecido (e hai uns anos máis, inexistente) é agora unha das maniobras de marketing máis populares. Todo o mundo sabe que neste venres negro (incluso durante toda a semana!) baixan os prezos e que é o día perfecto para mercar os agasallos de Nadal.

Pero nestes anos perdemos un pouco a inxenuidade e somos conscientes da parte de verdade negra deste día: desde que as rebaixas non o son tanto ata que igual esta tolemia que nos entra a todos por mercar, mercar, mercar cousas que non necesitamos e que moitas veces chegan de moi lonxe non é o mellor para o planeta. (En realidade isto sempre o soubemos, pero cada ano é máis difícil non velo).

Como sempre que pasa algo así, existe unha alternativa. Neste caso trátase do Green Friday, é dicir, o venres verde, que propón unha forma distinta de aproximación ao consumo: facelo se é necesario, si, pero de forma consciente e responsable. Ou o que é o mesmo: buscar produtos fabricados na proximidade e de forma sostible, apoiar o comercio pequeno e reflexionar sobre se de verdade necesitamos mercar iso no que estamos a piques de gastar os cartos.

Hai algunahs iniciativas para cambiar o negro polo verde (atopamos só en Vigo, se sabedes de máis deixade un comentario!):

A Fundación Sales, en Samil, terá un posto con infusións ecolóxicas, postos de kokedamas, rosas e poinsettias, un punto de recollida de teléfonos móbiles vellos, visita guiada para adultos e un obradoiro para nenos.

No centro de coworking Espacio Nido haberá unha festa de moda sostible cunha tenda efímera de marcas éticas de Vigo, cervexa da firma de Barro Cervezas Silvestres, música e moitas cousas máis. A partir das 18h.

A tenda de cosméticos orgánicos Lilium Nature ten descontos de ata o 40%.

No restaurante orgánico Amodo inauguran unha exposición —inspirada en árbores, paxaros, insectos e a natureza que nos rodea— da pintora suíza afincada en Gondomar Donatienne Theytaz.

Ademais, por se non estades en Vigo ou só ides vir mañá para o acontecemento estrela, hai moito máis que podedes facer:

Non merques nada

Aproveita e leva algo que teñas roto ou escangallado a reparar

Infórmate sobre que tendas pequenas con produtos locais ou sostibles hai por onde vives (e visítaas)

Vai de paseo ao monte (xa, o tempo non acompaña moito, pero xa sabes que non hai mal tempo senón roupa inapropiada)

Cociña algo

Doa cousas ou roupa que xa non uses

Merca algo que permita ser máis ecolóxico: unha botella reutilizable de auga; se es de café para levar, unha taza reutilizable; bolsas para o súper, etc.

Fíxate no que botas no lixo: canto é imprescindible? poderías reducir os teus residuos?

Aprende a reciclar ben. Esas cousas que sempre dubidas en que contedor van? Fai a investigación esta tarde

Merca unha planta ou árbore (autóctonas)

Feliz venres verde!